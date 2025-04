Philia Casa de Café, café de especialidad y cocina estacional

Ubicada en el corazón de Las Condes y con presencia en Concón, Reñaca y Viña del Mar, Philia Casa de Café se ha consolidado como un rincón acogedor donde el café de especialidad se combina con una propuesta culinaria artesanal y estacional.

En este espacio, el diseño minimalista se fusiona con una atención al detalle que invita a quedarse, relajarse y disfrutar. Ideal para reuniones, momentos de estudio o simplemente para desconectar, Philia Casa de Café destaca por su ambiente acogedor y su compromiso con la calidad. Aquí, cada detalle importa: desde el aroma del café recién molido hasta la presentación de una pastelería que mezcla tradición y creatividad.

GERARDO CANDIA

La oferta incluye desde opciones saludables hasta indulgentes postres, con una selección de cafés de especialidad que completan la experiencia. Su cafetería de especialidad, con baristas expertos y opciones de leches vegetales, ha conquistado los corazones de los amantes del buen café.

Además, Philia no se limita a sus acogedores locales: también lleva su esencia a empresas y oficinas a través de servicios de catering, coffee break y eventos privados, adaptándose a diferentes necesidades y ocasiones.

Entre las propuestas más destacadas están sus brunchs, que incluyen ingredientes frescos y cuidadosamente seleccionados, perfectos para comenzar el día con energía. Asimismo, su cocina artesanal de elaboración propia con ingredientes de calidad, libres de aditivos y conservantes. Sus postres artesanales son un punto fuerte, combinando tradición con innovación en la repostería.

GERARDO CANDIA

GERARDO CANDIA

Gracias a su atmósfera tranquila, es un refugio ideal tanto para trabajar en soledad como para compartir con amigos o familia.

Más que una cafetería, Philia es un punto de encuentro para quienes valoran la buena mesa, el ambiente cálido y la atención dedicada.

Beneficio exclusivo para suscriptores de La Tercera:

Philia Casa de Café tiene un 20% de descuento, todos los días en la carta para socios de La Tercera Beneficios. Este descuento no aplica para menú almuerzo, combinados all day y no es acumulable con otras promociones. No aplica en caso de que paguen con amipass, sodexo o similares.

Para disfrutar de este descuento exclusivo, solo debes presentar tu credencial digital al momento de pagar y sumergirte en la experiencia de Philia Casa de Café.

Beneficio válido desde 01 de mayo 2025 al 31 de marzo 2026.