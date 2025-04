Viña Santa Cruz: Disfruta la mejor experiencia enoturística y sus exquisitos vinos

Vive la magia de Viña Santa Cruz, donde la tradición y la innovación se fusionan en cada copa. Fundada en 2003 por el visionario Carlos Cardoen C., esta viña encarna el respeto por la naturaleza y las raíces culturales de Chile.

Con una gama excepcional de vinos, desde la mística línea Chamán hasta la inspiradora Make Make, Viña Santa Cruz ofrece un 20% de descuento exclusivo para suscriptores de La Tercera en compras online (no aplica sobre promociones) y 5% de descuento adicional sobre promociones de vino (descarga ambos cupones de dcto al final de esta nota).

Pero la propuesta no se detiene ahí. Elegidos como la mejor experiencia enoturísitica de Chile a fines del 2023, Viña Santa Cruz te invita a disfrutar un panorama ideal esta temporada, con un 20% en sus Tours Icono, Gran Chamán, Museos, Cerro Chamán, Carruaje, Trencito, experiencias mágicas que combinan vinos, espumante, aperitivos y una cena bajo las estrellas de Lolol. Desde las bodegas hasta el Cerro de las Culturas en teleférico, cada momento está cuidadosamente diseñado para brindar una experiencia inolvidable, culminando con una fascinante observación astronómica.

Además, un 15% de descuento en los Full Day para 2, Full Day en Familia y Sunset Eno-Astronómico, con los que podrás disfrutar de atardeceres inolvidables, acompañados de vinos selectos y una cena bajo las estrellas, entre otros. Un momento único para compartir con tus seres queridos.

VIÑA SANTA CRUZ 20% OFF EN VINOS VIÑA SANTA CRUZ 20% OFF EN TOURS VIÑA SANTA CRUZ 15% OFF FULL DAY VIÑA SANTA CRUZ 5% OFF PROMOCIONES DE VINOS