Daniela Fuentes Rey

1. ¿Qué te llevó hacia el diseño de mobiliario?

Mi madre es diseñadora de muebles y tiene su tienda en Talca. Yo desde muy chica siempre la acompañé y así me fui encantando con el rubro. Cuando terminé la carrera de ingeniería comercial decidí irme a Italia a estudiar diseño, luego a Londres; esos años afuera desarrollaron mucho mi creatividad y me empapé de nuevas ideas. A mi regreso me di cuenta (año 2011) de que no había muchas alternativas más que lo clásico que ofrecía el retail, así que decidí emprender y crear mi propia marca de muebles: Singular.

2. ¿Qué distingue la aproximación de Singular?

Singular se distingue por sus diseños de muebles originales y nobles para clientes únicos. Nuestros muebles son fabricados a medida y cuidadosamente a mano por artesanos expertos, con los cuales tenemos un trato de comercio justo, porque valoramos enormemente su trabajo.

3. Comentabas que el proyecto del sello es la última manifestación de un sentimiento que iba en crescendo. ¿En qué consiste ‘Un mueble, un árbol’?

En mi casa nos volvimos más sustentables, pusimos paneles solares, instalamos una compostera y comenzamos a reciclar. Algo también tenía que hacer con Singular para colaborar con el cambio climático. Se me ocurrió entonces crear este sello, que certifica que se plante un árbol por cada mueble vendido. La organización que nos ayudará a llevar esto a cabo será Cultiva. La idea es que con el tiempo accedan al sello todas las mueblerías que fabriquen sus muebles en Chile. Pero lo importante no es solo los árboles que podamos plantar, sino aprovechar las redes sociales de todas estas mueblerías para llegar con mensajes cercanos a la gente y generar conciencia del cuidado medioambiental.

4. ¿Por qué decidiste hacer el proyecto en grupo?

Sola no alcanzaría la magnitud que necesitamos para tener impacto en el medioambiente. Pienso que el Covid-19 nos está dejando claro que no nos salvamos solos, nos salvamos uniéndonos y colaborando. Lo mismo con el medioambiente, si seguimos tratando de hacerlo solos vamos a continuar sin generar un impacto verdadero. Necesitamos unir fuerzas y voces para lograr educar, generar conciencia y actuar en conjunto. Leí por ahí una frase que me inspiró mucho: “No necesitamos un ambientalista perfecto, necesitamos a millones de ambientalistas imperfectos tomando acción todos los días”.

5. ¿Qué respuesta has tenido de tus pares?

Los fui llamando uno a uno y cada respuesta me hizo ir motivándome más y más: ¡De todas maneras participo! Era un proyecto que la mayoría ya tenía en mente, pero por una razón u otra no lo habían realizado. Es muy bonito, porque pese a ser todos ‘competidores’, a nadie le importó, todos entendieron que esto es un proyecto en el que eso se deja de lado y valoramos realmente la sinergia que logramos uniéndonos. De hecho nuestro eslogan es “unidos por el bosque chileno”.

6. ¿Quiénes participan hasta ahora?

Por el momento somos un grupo de 11 participantes: Ángela Restrepo Sofás, Bravo, Distingo Diseño, DProject, Hielo Sur, Klammer, Mocán, Nueve Design Studio, Prima Muebles, Sien Design y Singular. Y esperamos en el futuro ser muchos más en la medida en que se vaya consolidando el proyecto.

7. ¿Cómo vislumbras que seguirá creciendo?

La idea es que podamos conseguir apoyo público o de alguna empresa privada más grande para hacer crecer el proyecto, tener nuestro sitio web y generar gráficas para enviarles material a los participantes. Invitar a todas las mueblerías que fabriquen en Chile. Ya muchas nos han escrito para sumarse, pero necesitamos poder consolidar el sello y organizarnos para poder manejarlo a una escala mayor.

