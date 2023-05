Ahora Stephen King elogió a la película de The Flash

Todavía faltan un par de semanas para que Warner Bros concrete el estreno de The Flash, pero siguiendo los comentarios positivos que surgieron en base a la presentación de la película en la CinemaCon 2023 continúan apareciendo reseñas favorables e inesperadas de esa producción.

Después de todo, tras toda la historia de Tom Cruise con su función privada de The Flash, ahora Stephen King elogió a la película dirigida por Andy Muschietti.

Mediante Twitter el prolífico autor de libros de terror contó que recibió un screener de The Flash y simplemente amó la película.

“Recibí una proyección anticipada de The Flash hoy. Por regla general, no me gustan mucho las películas de superhéroes, pero esta es especial. Es sincera, divertida y llamativa. Me encantó”, escribió King.

Por supuesto, King tiene una historia con Warner Bros y Muschietti por cortesía de la adaptación más reciente de It, pero su comentario no ha pasado desapercibido en redes sociales y mientras algunos toman con suspicacia sus palabras y este tipo de promoción, otros solo ven esto como un buen augurio para la siguiente película de DC.

The Flash se estrenará este 14 de junio y, aparte de King y Cruise, otras figuras que han elogiado su propuesta incluyen al CEO de Warner Bros Discovery, David Zaslav, y James Gunn, el CEO de DC Studios.