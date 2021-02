Al fin Marvel Studios usó un nombre que perteneció a Fox

Desde que Disney concretó la adquisición de 20the Century Fox en 2019, Marvel Studios ha comenzado a incursionar lentamente dentro de las propiedades que estaban en manos de esa compañía.

Por supuesto, los puntos más llamativos de esa estrategia han sido el desarrollo de una nueva película de Los Cuatro Fantásticos y la aparición de un personaje clave en el quinto episodio de WandaVision. Pero naturalmente Marvel Studios no se detuvo allí y durante esta semana hizo uso de un nombre que le perteneció a Fox en el episodio más reciente de su nueva serie.

[Spoilers de “En el episodio anterior...”, el octavo capítulo de WandaVision]

“Tus hijos, Vision, toda esta pequeña vida que hiciste, es magia caótica Wanda y eso te convierte en Scarlet Witch”, con esas palabras Agatha Harkness cerró el octavo episodio de WandaVision y se convirtió en el primer personaje del universo cohesionado de Marvel Studios en llamar a Wanda Maximoff por su nombre de superhéroe y es que, pese a que el personaje interpretado por Elizabeth Olsen ha aparecido en un montón de películas, nunca había ostentado ese nombre hasta ahora.

Como recordarán, pese a que Tony Stark le dice “esa pequeña bruja” en Avengers: Age of Ultron, ni esa película ni ninguna de las cintas posteriores que involucraron a Wanda le dieron el apodo de Scarlet Witch que ostenta en los cómics y solo se limitaron a llamara por su nombre incluso durante los momentos de acción.

Por supuesto, eso se podría explicar apuntando a que las películas de Marvel Studios suelen abordar indistintamente los nombres y apodos de sus personajes. Todo mientras el tema de las identidades secretas no ha sido muy relevante para la mayoría de sus héroes. No obstante, este hito que marcó el episodio más reciente de WandaVision no tendría que ver tanto con una propuesta creativa y más bien sería la culminación de un restricción ligada a un tema de derechos.

Debido a que en las publicaciones de Marvel Comics Wanda y Pietro Maximoff están ligados al mundo de los mutantes y también han operado con los Vengadores, Marvel Studios compartía los derechos de esos personajes con Fox.

“Si quieren usarlos en las películas de los X-Men podrían hacerlo, si queremos usarlos en la película de Vengadores podríamos hacerlo”, eso fue lo que dijo el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, cuando fue consultado sobre los derechos cinematográficos de Quicksilver y Scarlet Witch en 2012 durante una presentación de The Avengers.

En la práctica, eso fue lo que un par de años más tarde permitió que Evan Peters diera vida a una versión de Quicksilver en las películas de los X-Men mientras Aaron Taylor Johnson interpretó a Pietro Maximoff en Avengers: Age of Ultron. No obstante, todo este entramado también puso una restricción sobre la mesa.

En 2013 Borys Kit, un reportero del portal The Hollywood Reporter, publicó un dos tweets explicando que mientras “Fox realmente puede usar los nombres de Quicksilver y Scarlet Witch, Marvel puede usar los nombres Pietro y Wanda”.

Es decir, por temas de derechos las películas de Marvel Studios no podrían llamar a Pietro y Wanda Maximoff por sus apodos de superhéroes ya que “Quicksilver” y “Scarlet Witch” estaban dentro de lo que le pertenecía a Fox.

Pero Disney adquirió 20th Century Fox en 2019 y con ello no solo consiguió los derechos de un montón de personajes, sino que también le dio a Marvel Studios la oportunidad de usar finalmente el nombre de Scarlet Witch para Wanda Maximoff. Algo que la compañía aprovechó de utilizar como la gran revelación del penúltimo episodio de WandaVision donde, además de establecer que Scarlet Witch sería una especie de leyenda, incluso se planteó que Wanda vio a su figura futura en los experimentos que potenciaron sus hablidades.

WandaVision presentará su último episodio el próximo 5 de marzo, pero la historia de Wanda como Scarlet Witch continuará en 2022 en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.