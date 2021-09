Anuncian juego para móviles de Attack on Titan

Attack on Titan es uno de los anime más populares de los últimos años, pro eso no resulta extraño que tenga adaptaciones a otros medios. Ahora la popular obra basada en el manga de Hajime Isayama contará con un juego para móviles el cual tendrá por nombre Attack on Titan: Brave Order.

Según fue dado a conocer este será un multijugador cooperativo RPG, en el cual los jugadores tendrán que unirse a la Legión de Reconocimiento para enfrentarse a los titanes junto a otros jugadores.

Según fue dado a conocer contará con grabaciones de voz hechas específicamente para el juego.

Por el momento se desconoce cuando se lanzará, pero ya se habilitó un sitio web.