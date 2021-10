Anuncian The Devil In Me la próxima entrega de The Dark Pictures Anthology

Desde Bandai Namco y Supermassive Games, han anunciado la próxima entrega de The Dark Pictures Anthology, la cual tendrá por nombre The Devil in Me.

Esta será la cuarta entrega de la popular saga que comenzó con Man o f Medan y continuó con Little Hope y House of Ashes, a la vez que pondrá un fin a la primera temporada de la saga.

Esta nueva entrega, trasladará a los jugadores hasta el “castillo del crimen” de un asesino para grabar un documental, donde son observados desde las sombras.

Por el momento The Devil in Me no cuenta con fecha de lanzamiento, mientras que la última entrega, House of Ashes, se lanzó el pasado 22 de octubre.