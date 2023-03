Apple planearía invertir mil millones de dólares anuales para potenciar sus películas en cines

Durante los últimos años Apple ha conseguido consolidar a su streaming, Apple TV+, como un plataforma digna de atención por cortesía de sus producciones de calidad que abarcan desde series como Ted Lasso y The Afterparty hasta Severnace, Servant, Fundation y For All Mankind.

Pero Apple todavía no consigue ese reconocimiento en el mundo del cine y aunque el streaming respaldó a CODA, la ganadora del Premio Oscar a Mejor Película en 2022, sus esfuerzos en ese terreno aún no dan los mismos frutos que sus apuestas en materia televisiva. Sin embargo un nuevo reporte sostiene la compañía planearía cambiar eso de la mano de una importante inversión.

De acuerdo a Bloomberg, Apple planearía invertir $1 mil millones de dólares anuales para producir nuevas películas que no solo llegarían eventualmente a su streaming, sino que contarían con estrenos en cines.

En ese sentido, el plan de Apple sería atraer a cineastas y actores reconocidos para realizar cintas que tras su estreno en cines puedan pasar a Apple TV+ y atraer suscriptores.

“Apple se ha acercado a los estudios de cine para asociarse para lanzar algunos títulos en los cines este año y una lista de más películas en el futuro”, dice el reporte.

Si bien Apple no ha formalizado estos planes, sus posibles estrenos para el cine incluirían a Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio; Argylle de Matthew Vaughn; y la cinta de Napoleón, realizada por Ridley Scott.