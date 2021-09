Apple tendrá que permitir que otros sistemas de pago en las aplicaciones como consecuencia de la demanda de Epic Games

Después de varios meses de reportes, acusaciones y presentaciones, el juicio entre Apple y Epic Games finalmente tiene su primer dictamen.

Este viernes jueza Yvonne Gonzalez-Rogers emitió una orden judicial permanente que establece que Apple tendrá que permitir que permitir que los desarrolladores incluyan otros sistemas de pago dentro de las aplicaciones consideradas en la App Store.

De acuerdo a la orden, de ahora en adelante Apple estará permanentemente restringido de “prohibir a los desarrolladores incluir en sus aplicaciones y sus botones de metadatos, enlaces externos u otras llamadas a la acción que dirijan a los clientes a los mecanismos de compra, además de las compras en la aplicación y la comunicación con los clientes a través de puntos de contacto obtenidos voluntariamente de los clientes a través del registro de cuenta dentro de la aplicación“.

Es decir, Apple ya no podrá tener el control exclusivo de las compras dentro de las aplicaciones para iOS y los desarrolladores podrán añadir enlaces a otros sistemas de pago alternativos a lo que ofrece Apple.

Esta medida entrará en efecto 90 días después de la emisión de la orden, sin embargo, se espera que Apple apele a esta resolución.

La disputa legal entre Apple y Epic Games arrancó en 2020 cuando la compañía de videojuegos trató de añadir una forma de pago alternativa a la compañía de la manzana en Fortnite. Así, después de videos promocionales de la disputa y una comentada demanda, se llegó a la resolución de este viernes.

Pero aunque este fallo se podría interpretar como algo favorable para Epic Games, cabe señalar que no todo lo planteado por la compañía fue validado por la Corte.

De hecho, según recoge The Verge, la jueza falló a favor de Apple en el resto de los reclamos y, entre otras cosas determinó que Epic habría infringido su contrato con la compañía detrás del iPhone y como consecuencia deberá pagar una suma de más de $3.5 millones dólares, lo que correspondería al 30% de todos los ingresos que recaudó con el sistema de pago anexo que implementó.

Todo mientras la Corte también consideró que Apple no estaría violando la ley antimonopolio ya que descartó las definiciones de mercado de ambas compañías.

“El mercado relevante aquí son las transacciones de juegos digitales móviles, no son los juegos en general y no son los propios sistemas operativos internos de Apple relacionados con la App Store“, sentenció González-Rogers. “En última instancia, el tribunal no puede concluir que Apple tiene un monopolio según las leyes antimonopolio federales o estatales. No obstante, las pruebas demostraron que Apple está participando en una conducta anticompetitiva según las leyes de competencia de California”.

Apple respondió al dictamen con una declaración donde pintó a esto como un triunfo para su tienda de aplicaciones.

“Hoy, la Corte ha afirmado lo que hemos sabido todo el tiempo: la App Store no viola la ley antimonopolio. Como reconoció el Tribunal, ‘el éxito no es ilegal’“, señaló Apple. “Apple enfrenta una competencia rigurosa en todos los segmentos en los que hacemos negocios, y creemos que los clientes y desarrolladores nos eligen porque nuestros productos y servicios son los mejores del mundo. Seguimos comprometidos con garantizar que la App Store sea un mercado seguro y confiable que respalde una comunidad de desarrolladores próspera y más de 2.1 millones de empleos en Estados Unidos donde las reglas se apliquen por igual a todos”.

Hasta el momento Epic no se ha referido a esta decisión y por ahora se desconoce si Fortnite volverá o no a la App Store en algún momento.