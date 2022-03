Austin Butler podría interpretar a Feyd-Rautha en la segunda parte de Dune

Florence Pugh no es la única que está negociando para sumarse al elenco de la segunda parte de Dune. Según reporta el portal Deadline, Austin Butler (Elvis, Once Upon a Time in Hollywood) también está en conversaciones con Warner Bros y Legendary para formar parte de la próxima película de Denis Villeneuve.

De cara a la nueva cinta que adaptará la parte restante del clásico libro de Frank Herbert, la producción de Dune está buscando a actores para interpretar a personajes como la Princesa Irulan, Feyd-Rautha y el Emperador Shaddam IV. En ese sentido, Deadline dice que Butler podría dar vida Feyd-Rautha Harkonnen, el malvado sobrino del Baron Vladimir Harkonnen y quien fue interpretado por el cantante Sting en la adaptación de Dune de 1984 de David Lynch.

Por ahora se desconoce en qué etapa están las negociaciones entre Butler y el estudio, pero la segunda parte de Dune planearía comenzar sus filmaciones este año con miras a un estreno planificado para octubre de 2023. Todo mientras su elenco nuevamente será encabezado por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson y Zendaya.