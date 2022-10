Avatar: The Way of Water dura más de 3 horas

La secuela de Avatar no solo será épica en su propuesta visual, ya que también representará una experiencia basta larga dentro de la sala de cine.

De acuerdo a un nuevo reporte, Avatar: The Way of Water tendrá una duración de 190 minutos incluyendo sus créditos. Es decir, tres horas y 10 minutos.

Lo anterior es bastante más tiempo que la duración de la primera película, la cual contó con una historia de 161 minutos. En tanto, Titanic seguirá siendo la película más larga de James Cameron, ya que dicho clásico tiene 194 minutos.

La información de la duración de Avatar: The Way of Water surgió luego de que la película recibiese una clasificación cinematográfica de PG-13 en Estados Unidos y diversos cines comenzasen a informar sobre la duración de la película.

Consideren que James Cameron planea concretar cinco películas de Avatar en total, por lo que revisar toda la franquicia finalmente terminará implicando, sin problema alguno, más de 12 horas.

Avatar: The Way of Water será lanzada el próximo 15 de diciembre en cines chilenos.