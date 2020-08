Ben Affleck volverá a interpretar a Batman en la película de The Flash

Ben Affleck, el actor que interpretó a Batman en Batman vs Superman y Justice League, volverá a dar vida al Caballero Oscuro en la próxima película de The Flash.

De acuerdo a Vanity Fair, Affleck aceptó “regresar como Bruce Wayne en la próxima versión para pantalla grande de The Flash”.

La película de The Flash protagonizada por Ezra Miller será dirigida por Andy Muschietti (IT) y contará con un guión de Christina Hodson (Birds of Prey). Previamente se había reportado que Michael Keaton, el actor que fue Batman en la película homónima de 1989 y Batman Returns, estaba negociando para formar parte de aquella cinta.

En entrevista con Vanity Fair, Muschietti confirmó la participación de Keaton y señaló que será una parte “sustancial” de la trama.

En ese sentido, con la adición de Affleck, actualmente se sabe que la película de The Flash contará con dos versiones de Bruce Wayne confirmadas como parte de su historia que estará inspirada en el arco “Flashpoint” de los cómics e incluirá a la noción del Multiverso.

De acuerdo a Vanity Fair, “Affleck recibió el guión de (The Flash) a fines la semana pasada y aceptó esta semana unirse al proyecto”. Algo que fue valorado positivamente por Muschietti y compañía ya que la versión de Bruce Wayne del actor aparentemente será un factor clave de la trama.

“Es una parte muy sustancial del impacto emocional de la película. La interacción y relación entre Barry y el Wayne de Affleck traerá un nivel emocional que no habíamos visto antes“, dijo el director. “Es la película de Barry, es la historia de Barry, pero sus personajes están más relacionados de lo que pensamos. Ambos perdieron a sus madres a causa de un asesinato, y ese es uno de los vasos emocionales de la película. Ahí es donde entra en juego Affleck Batman”.

Ben Affleck debutó como Batman en 2016 durante Batman vs Superman y posteriormente volvió a interpretar al Caballero Oscuro en la versión cinematográfica de Justice League fue lanzada en 2017. El actor inicialmente planeaba protagonizar y dirigir The Batman, pero eventualmente dio un paso al costado de ese proyecto que se transformó y ahora será una cinta dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson.

Después de meses de rumores y especulaciones, Affleck colgó definitivamente la capucha de Batman a inicios de 2019 y aunque su versión del personaje será parte del Snyder Cut de Justice League, desde entonces los fanáticos de su interpretación habían clamado por un eventual regreso.

Así, aunque probablemente esto no es la serie de HBO Max que muchos querían creer que podía concretarse, Ben Affleck finalmente volverá como Batman para acompañar a The Flash en su primera película en solitario.

La película de The Flash se estrenará en 2022 y este sábado 22 de agosto se revelarán más detalles sobre su propuesta durante un panel en DC FanDome que se desarrollará a las 14:40 PM (hora de Chile).