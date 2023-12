Bendy and the Ink Machine será el próximo juego en tener una adaptación cinematográfica

Las adaptaciones de videojuegos cada vez son más y ahora una más se sumará a este listado, y es que Bendy and the Ink Machine, el juego de terror desarrollado por Joey Drew Studios, tendrá su propia adaptación cinematográfica.

Bendy and the Ink Machine se lanzó en 2017 en PC en formato episódico y llegó un año más tarde a PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Según fue dado a conocer la productora Radar Pictures, que ha trabajado en franquicias como Jumanji y Riddick, se encargará de realizar esta película.

A través de las redes sociales del juego es que se publicó un mensaje donde señalan que “Bendy está camino de la gran pantalla”.

Por su parte, el creador de ‘Bendy’, Paul Crawford, mencionó que “estamos súper comprometidos con hacer que la película de Bendy tenga calidad, sea emocionante y asuste, honrando tanto como sea posible el mundo de Bendy. Debe hacerse bien y con mimo”.

Por el momento se desconocen mayores detalles del proyecto, como quien será el director o el año en que llegaría.