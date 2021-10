Black Adam es imparable en el primer vistazo a su película

Dwayne Johnson ha recorrido un largo camino para llevar a su versión de Black Adam a la pantalla grande. Recuerden que cuando se comenzó a hablar del posibilidad de mostrar al actor como ese personaje por allá en 2007 las películas basadas en cómics aún no se convertían en el fenómeno que representan actualmente. De hecho, a esas alturas la primera cinta de Iron Man aún no se estrenaba y la trilogía de The Dark Knight recién había presentado su primera entrega.

Pero después de un extenso camino y un montón de incertidumbre, la película de Black Adam finalmente es una realidad y durante este fin de semana DC dio a conocer su primer vistazo para comprobarlo.

En el marco de la edición 2021 del DC FanDome, la compañía finalmente reveló un acercamiento a la propuesta de Black Adam.

Si bien este material no es un tráiler, de todas maneras ofrece una idea de lo que presentará la película. Así, mientras Johnson reitera que con esto cambiará “la jerarquía de poder del Universo DC”, en esta escena finalmente se puede ver a su versión de Black Adam en acción.

Todo mientras antes de la introducción de esa secuencia un vistazo detrás de escenas tantea a Aldis Hodge como Hawkman, Noah Centineo como Atom Smasher, Quintessa Swindell como Cyclone y Pierce Brosnan como Dr. Fate.

El estreno de Black Adam está fijado para julio de 2022.