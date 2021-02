Bloodstained: Ritual of the Night suma un modo oculto con el “Konami Code”

Hace unas semanas, Bloodstained: Ritual of the Night, recibió una actualización dando al juego el ‘Classic Mode’, pero según se conoció recientemente este no fue el único contenido añadido en la update.

Según se conoció recientemente, junto con este modo, se sumó una versión ultra difícil, la cual tiene por nombre ‘1986 Mode’ y para acceder a este hay que introducir un código a la vieja escuela, y no cualquier código, el conocido ‘Konami Code’.

Para acceder en la pantalla de título del Classic Mode, hay que ingresar el Konami Code con un pequeño añadido: arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, [botón horizontal de la cara izquierda]), [botón horizontal de la cara derecha], si lo hiciste bien es que aparecerá en la pantalla el “Modo 1986″.

Este modo cambia una serie de características del juego volviéndolo todo un desafío, y entre los cambios se encuentra la imposibilidad de realizar backflip, dar pasos atrás, no se puede deslizar, no se puede saltar de las escaleras, ni a estas, y el látigo extendido no está disponible.

El juego de Koji Igarashi (Castlevania) fue lanzado en junio de 2019, se encuentra disponible para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

Ritual of the Night además contó con un spin-off llamado Bloodstained: Curse of the Moon, el cual tiene una estética en 8 bits, y tuvo una secuela en julio pasado.