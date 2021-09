Bob Esponja experimentará su propio viaje por el Multiverso en el nuevo videojuego de THQ Nordic

¿Cuál es su nueva aventura multiversal más esperada? Si son fanáticos de Marvel Studios probablemente están esperando con ansias Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness o, si su corazón está con DC Comics, seguramente están intrigados respecto a lo que ofrecerá la película de The Flash. Y ya lejos del cine, quizás estás esperando la próxima temporada de Rick and Morty o la conclusión de cómics como Infinite Frontier.

Pero sea cuál sea su respuesta en estos momentos, THQ Nordic tiene una alternativa que probablemente querrán considerar ante este tipo de consultas en el futuro.

Durante este viernes y en el marco de los festejos por su décimo aniversario, THQ Nordic anunció a SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, un nuevo videojuego donde Bob Esponja recorrerá su Multiverso.

De acuerdo a lo establecido por el blog de PlayStation, en SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake la acción arrancará después de una misteriosa adivina llamada Kassandra le concede algunos deseos a Bob Esponja y Patricio, pero sin quererlo ambos amigos abren extraños portales a una variedad de universos conocidos como “Wishworlds”.

En ese sentido, la premisa de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake permitirá que los jugadores puedan explorar siete mundos distintos y acceder a más de 30 skins para rescatar el universo. Y, como podrán ver en el siguiente tráiler, todo eso será con referencias a algunos de los episodios más famosos de de Bob Esponja:

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake será lanzado para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, y Windows PC.