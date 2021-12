Brian Michael Bendis está desarrollando una serie de la Legión de Súper-Héroes para HBO Max

La Legión de Súper-Héroes podría convertirse en el foco de una nueva serie de DC para HBO Max. Si bien el streaming aún no concreta un anuncio oficial al respecto, durante esta semana Brian Michael Bendis destapó la existencia de un proyecto enfocado en ese grupo de héroes.

Particularmente mediante su newsletter el guionista de cómics contó que HBO Max le encomendó el desarrollo de una serie de televisión enfocada en la Legión de Súper-Héroes.

De acuerdo a Bendis, esta producción “actualmente se está desarrollando como un programa de animación para adultos” y ya lleva un tiempo trabajando en su premisa.

Por supuesto, Bendis escribió el cómic más reciente de la Legión de Super-Héroes y, según su newsletter, esta nueva serie tomaría como base a aquella publicación que contó con dibujos de Ryan Sook.

“Hechos: es muy pronto, pero puedo decirles que será una adaptación de la Legión de Super-Héroes en la que Ryan Sook y yo hemos estado trabajando los últimos años”, escribió Bendis. “Y al igual que esa serie que está a la venta ahora, se remontará a muchos clásicos y, al mismo tiempo, hará lo que hace la Legión: impulsar todas las ideas de los superhéroes en todas direcciones”.

Por ahora no hay más detalles sobre este proyecto y de hecho Bendis ni siquiera entregó antecedentes sobre el equipo creativo y solo recalcó que al ser una apuesta animada esta serie podría tardar un buen tiempo en concretarse.

“Para aquellos que no lo saben, la animación lleva mucho tiempo, por lo que es posible que no escuchen nada sobre esto por un tiempo, ya que me estoy poniendo a trabajar en ello durante el descanso”, concluyó Bendis.