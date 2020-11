Castle Rock fue cancelada tras dos temporadas

El universo televisivo de Stephen King se empequeñecerá a partir de ahora.

La plataforma de streaming Hulu, solo disponible en Estados Unidos, decidió bajar la cortina a Castle Rock, la serie original que se nutría de conceptos, personajes y lugares habituales de las novelas del rey del terror.

A la fecha, Castle Rock había logrado concretar dos temporadas, con una buena recepción por parte de la crítica, pero en TVLine no explican la causa tras esta determinación. De ahí que no está claro si se debe a que las visualizaciones no estaban en el nivel esperado o influyó algún factor económico.

También hay que considerar que la pandemia de coronavirus ha sido una de las barreras para que algunas producciones puedan tener un futuro. Tanto los costos como las complejidades de los trabajos en los sets ya no pueden ser evadidas así como así.

Otro elemento llamativo es que Castle Rock fue aprobada por Hulu cuando la propiedad del streaming estaba en manos de varios estudios, lo que ya no corre debido a que Disney es su único controlador. De ahí que los planes de la compañía pueden ir en otra línea.

Tengan en cuenta finalmente que las proyecciones no eran las mejores para la serie. En enero pasado, desde Hulu ya habían advertido que no habían tomado ninguna decisión sobre el futuro de la serie, que en la segunda temporadas introdujo a una versión joven de Annie Wilkes, el personaje popularizado por “Misery”.