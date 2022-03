CD Projekt Red confirmó el desarrollo de un nuevo juego de The Witcher

Es oficial: Un nuevo videojuego de The Witcher está en camino. Como si la popular serie de Netflix y sus spin-offs no fueran suficiente para los fanáticos del mundo de Geralt de Rivia, esta semana CD Projekt Red confirmó que está trabajando en un nuevo título de esa franquicia de videojuegos.

De acuerdo la compañía, esta nueva entrega de la serie de videojuegos The Witcher dará pie a “una nueva saga para la franquicia”. No obstante, CD Projekt Red no quiso revelar otros detalles como el título y ni siquiera estableció un plazo para el desarrollo o el lanzamiento del juego.

En ese sentido, quizás lo más llamativo del anuncio es que este nuevo juego de The Witcher usará Unreal Engine 5 en lugar de REDengine, potenciando así la colaboración entre CD Projekt Red y Epic Games.

“Colaboraremos estrechamente con los desarrolladores de Epic Games con el objetivo principal de ayudar a adaptar el motor a las experiencias de mundo abierto”, señaló CD Projekt en el anuncio.

El juego más reciente de The Witcher, The Witcher 3: Wild Hunt, debutó en 2015, pero se ha mantenido vigente gracias a actualizaciones y el renovado interés en el mundo de las novelas de Andrzej Sapkowski que se ha suscitado gracias a la serie protagonizada por Henry Cavill.