Cheetos lanzará un libro de cocina

¿Alguna vez intentaron crear un platillo mezclando los diferentes snacks disponibles en un cumpleaños? ¿Han tratado de realizar inesperadas combinaciones para potenciar el sabor de las papitas o el suflé que están comiendo? Bueno, si en más de una ocasión trataron de hacer eso, la idea de un libro de cocina de Cheetos probablemente no les parecerá tan alocada.

Durante esta semana, Cheetos anunció que planea lanzar un libro de cocina llamado Bon-Appe-Cheetos: A Holiday Cook by Chester & Friends. Como un buen texto para cocinar, este libro contará con 22 recetas de comida y bebida que obviamente, de una forma u otra, involucran a esos populares snacks.

Así, Bon-Appe-Cheetos incluirá recetas para preparaciones como macarrones con queso con extra queso, una bola de queso al estilo Chester y puré de papas Cheetos, entre otras cosas.

Pero quizás lo más llamativo de esta iniciativa es que quienes quieran adquirir el libro no deberán compararlo directamente y podrán adquirirlo al realizar una donación por un mínimo de $35 dólares a World Central Kitchen, una organización estadounidense que se dedica a proveer de alimentos a gente que lo necesita y profesionales de la salud en el marco de la pandemia de COVID-19.

No obstante, quienes no alcancen una copia del libro o simplemente no puedan recibirlo porque viven en otras zonas, también podrán conocer las recetas de Cheetos directamente en su sitio web.

Así que ya saben, cuando vuelvan las celebraciones, podrán sacarle provecho a los Cheetos con elaboradas recetas.