Chris Pratt intenta descubrir la verdad sobre una emboscada en el nuevo tráiler de The Terminal List

Una nueva producción protagonizada por Chris Pratt está preparando su estreno en Amazon Prime Video. No, no se trata de una secuela de The Tomorrow War, sino que estamos hablando de The Terminal List, una nueva serie basada en el libro homónimo de Jack Carr.

En The Terminal List se mostrará a Pratt como un soldado que quedó profundamente afectado después de resultar como el único sobreviviente de una misión militar que concluyó en una emboscada. Pero, tras la culpa y remordimientos que obviamente pueden salir de una situación de ese tipo, el personaje llamado James Reece se dará cuenta que hay algo más y en medio de sus confusos recuerdos podría existir una explicación para una conspiración en su contra.

Además de Pratt como Reece, el elenco de The Terminal List contará con actuaciones de Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole y Alexis Louder, entre otros.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler de The Terminal List en inglés aquí:

O en español latino a continuación:

The Terminal List contará con ocho episodios y se estrenará el 1 de julio en Amazon Prime Video.