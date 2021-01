Christopher Nolan ayudó a la realización de Donnie Darko con una simple sugerencia

En Donnie Darko, una película de culto que solo elevó su popularidad después de su lanzamiento en cines en octubre de 2001, existe un elemento de la historia que marca a todo lo que sucede: Frank El Conejo advierte al protagonista de que el mundo terminará en 28 días, seis horas, 42 minutos y 12 segundos.

Para el desarrollo de esa historia, ahora el director Richard Kelly abordó una sugerencia realizada por Christopher Nolan, quien además ayudó a que la película lograse ser adquirida por una compañía distribuidora.

“Aaron (Ryde, productor ejecutivo) trajo a los jefes de Newmarker Films para presentarles la película y él invitó a Christopher Nolan y su esposa Emma. Cuando las luces se prendieron, Chris y su esposa se giraron hacia los ejecutivos de Newmarket, Chris Ball y Will Tyler, y ambos los miraron y asintieron. Estaban como: Ustedes tienen que distribuir esto”, explicó Kelly como parte de una nota de The Ringer. “Y me dieron algunas sugerencia. Chris y su esposa, fue su idea poner los paréntesis debajo de los intertítulos”, agregó el director.

En Donnie Darko aparece mensajes de texto entre paréntesis que advierten sobe cuándo tiempo queda para que se concrete el fin del mundo. Lógicamente, aquello ayuda a que los espectadores puedan seguir de mejor forma a lo que está sucediendo en la película en términos de cada fecha.

Lo otro relevante a destacar es que la relación entre Newmarker Films y Nolan se gestó debido a que antes del estreno de Donnie Darkeo, la compañía también fue parte de la distribución de Memento, el primer largometraje del director.

Adicionalmente a esta situación, Richard Kelly también explicó que hasta el día de hoy le sigue molestando el efecto del paso del motor del avión a través del portal del tiempo.

“La toma digital del motor, no puedo soportar mirarla. Simplemente no teníamos el dinero. Quería hacer una gran miniatura del motor arrancando del avión y el interior del avión destrozándose, y luego veríamos al motor rompiéndose y cayendo en picada a través del portal del tiempo. Quería hacerlo de la forma en que Christopher Nolan hace las cosas. Quizás algún día logre hacer eso. Veamos qué pasa”, remarcó Richard Kelly.

Donnie Darko solo recaudó $7.5 millones de dólares durante su paso por cines, pero logró un éxito mucho mayor una vez que fue lanzada en el mercado hogareño. Solo en DVD logró generar más de $10 millones de dólares, muy por sobre su recaudación en cines. Y considerando que solo costó $4.5 millones, su éxito a largo a plazo la convirtió en un hit de culto.