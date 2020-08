Con un breve video filtran un acercamiento al componente multijugador de The Last of Us 2

La primera entrega de The Last of Us contó con un modo multijugador llamado Factions que permitía que hasta ocho jugadores se enfrentasen entre si.

De ahí que no sorprendió cuando se tuvo conocimiento de que la secuela, el exitoso The Last of Us 2, también contará con una modalidad en esa línea cortesía del trabajo del estudio Naughty Dog.

Ahora lo realmente sorprendente es que, antes de cualquier presentación formal, se filtrase un video que da cuenta de esta expansión. Solo son 12 segundos de material, pero bastan y sobran para confirmar lo que será una de las actualizaciones del hit de este año.

El video en cuestión confirma que que los usuarios podrán utilizar personajes presentes en la campaña principal de la historia, pero no mucho más.

Tengan en cuenta que esto originalmente este choque de facciones no iba a ser una expansión, pero debido a lo ambicioso de su alcance, Naughty Dog finalmente lo convirtió en un DLC.

El estudio por ahora no ha revelado mayores detalles oficiales ni tampoco ha entregado una fecha de lanzamiento.