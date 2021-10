Confirman que The Matrix: Resurrections tendrá Calificación R

Lo que muchos fanáticos sospechaban finalmente fue confirmado y durante esta semana se corroboró que la póxima película de The Matrix tendrá Categoría R para su estreno en Estados Unidos.

Concretamente Film Ratings, la entidad encargada de clasificar a las películas para su exhibición en Estados Unidos, determinó que The Matrix: Resurrections tendrá “Calificación R por violencia y algo de lenguaje”.

Es decir, pueden esperar golpes y algunas malas palabras por parte de Neo y compañía.

The Matrix: Resurrections fue dirigida por Lana Wachowski y su categoría no es una sorpresa ya que todas las entregas anteriores de esta saga contaron la misma calificación para adultos en Estados Unidos. De hecho, The Matrix consiguió algunas marcas de recaudación dentro de esa categoría.

El estreno de The Matrix: Resurrections está planificado para este mes de diciembre.