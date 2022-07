Conozcan a B2EMO, el nuevo droide de Star Wars que debutará en Andor

De acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, Andor no involucrará peleas con lightsabers como vimos en Obi-Wan Kenobi ni recuperará a figuras del calibre de Boba Fett, Ahsoka Tano y Luke Skywalker como The Mandalorian, sin embargo, además de explorar el pasado de Cassian Andor antes de su trágico sacrificio en Rogue One, esta nueva serie contará con otro clásico de la franquicia espacial: un nuevo droide.

Si el programa de Kenobi nos presentó a L0-LA59 y The Mandalorian nos mostró IG-11, aparentemente el droide que se robrará las miradas en Andor será B2EMO.

Por ahora no está claro cómo calzará B2EMO en la trama de Andor, pero el personaje sería lo suficientemente importante para que Lucasfilm lo mostrara junto a los trajes de Mon Mothma y el propio Cassian que se están exhibiendo en la Comic-Con de San Diego.

B2EMO será un droide de color rojo y su presentación adelanta que se le puede llamar Bee o Bee Two. Todo mientras es descrito como “una unidad de asistencia de salvamento de tierra mecánica muy vieja y desgastada” que ha estado en la familia Andor “durante años”.

Recuerden que Andor obviamente estará ambientada antes de los eventos de Rogue One y seguirá a Cassian en varios eventos claves de su vida incluyendo la destrucción de su planeta natal por parte del Imperio. En ese sentido, B2EMO perfectamente podría ser un aliado inicial del personaje antes de que eventualmente, posible en la segunda temporada de Andor conozca a K-2SO.

Andor se estrenará el 31 de agosto en Disney Plus y durante esta semana también se filtró un nuevo video promocional que puedes ver aquí:

Aparte de Andor, las próximas entregas de Star Wars para el streaming de Disney incluyen apuestas como Ahsoka, la tercera temporada de The Mandalorian, el segundo ciclo de The Bad Batch, más de Star Wars: Visions y la antología Tales of the Jedi.