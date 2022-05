Creadores de Mutant Year Zero anuncian Miasma Chronicles

Durante la jornada de este martes, 505 Games y The Bearded Ladies Consulting, anunciaron Miasma Chronicles un nuevo juego que llegará a la nueva generación de consolas

Cabe recordar que The Bearded ladies, son los desarrolladores del RPG táctico, Mutant Year Zero: Road To Eden, y según dieron a conocer este nuevo juego contará con una jugabilidad bastante similar. “Describiríamos nuestro juego como una ‘aventura táctica’, muy similar en concepto jugable a nuestro título previo: Mutant Year Zero”, mencionaron.

El anuncio fue realizado con un teaser en dónde se puede apreciar un poco del contexto en el cual se desarrolla el juego, el cual nos traslada a un mundo postapocalíptico, en donde conoceremos la historia de dos hermanos, Elvis y Diggs, quienes están en busca de su madre.

El juego tiene programado su lanzamiento para PS5, Xbox Series y PC en 2023.