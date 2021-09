Dan a conocer la primera imagen de la serie de The Last of Us

Finalmente tras meses de información y comentarios sobre la serie de The Last of Us que se encuentra preparando HBO, es que fue dada a conocer la primera imagen de esta mostrando a Joel y Ellie.

Neil Druckmann, director creativo y guionista de Naughty Dog, fue el encargado de dar a conocer la imagen a través de su cuenta de Twitter, y en ella se puede ver a Joel interpretado por Pedro Pascal y Ellie por Bella Ramsey mirando un campo con un avión estrellado.

“La primera vez que les vi en el set con todo el traje pensé ‘hostia, son Joel y Ellie’”, señaló al respecto Druckmann sobre la imagen, que se compartió en un día bastante especial para los fans del juego The Last of Us, y es que en el juego el 26 de septiembre de 2013 es conocido como el Outbreak Day, aquel momento en que la infección Cordyceps alcanza su punto máximo.

Según se conoció recientemente Neil Druckmann dirigirá algunos de los episodios de la serie, sumándose de esta forma a directores como Peter Hoar (Altered Carbon, The Umbrella Academy y Daredevil) y Jasmila Zbanic (On the Path, One Day in Sarajevo y Quo Vadis, Aida?).