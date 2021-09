Daniel Craig no cree que una mujer deba interpretar a la próxima versión de James Bond

Desde que se confirmó que Daniel Craig dejará de interpretar a James Bond tras No Time To Die se han multiplicado los reportes y especulaciones respecto a quién asumirá el papel del espía en su inevitable nueva versión cinematográfica.

Así, aunque los responsables de la saga han descartado de plano la opción de posicionar a una actriz como la nueva versión de James Bond, la idea de una interpretación femenina del espía sigue presente.

Pero aunque esas especulaciones probablemente no desaparecerán al igual que los fancasts y rumores sobre el próximo Bond, Daniel Craig cree que su sucesor en el papel no debería ser ni una mujer ni un actor negro como algunos han postulado ¿La razón? Según el protagonista de Quantum of Solace tanto las actrices como los actores negros deberían poder acceder a papeles tan buenos como Bond.

“La respuesta a eso es muy simple”, dijo Craig al ser consultado sobre una eventual versión femenina de Bond en una entrevista con Radio Times. “Simplemente debería haber mejores papeles para las mujeres y los actores de color”.

“¿Por qué debería una mujer interpretar a James Bond cuando debería haber un papel tan bueno como el de James Bond, pero para una mujer?”, sentenció el actor.

Las declaraciones de Craig se alinean en cierta medida con algo que ya había declarado Barbara Broccoli, una de las responsables de las franquicia de Bond y quién durante el año pasado comentó que “(Bond) puede ser de cualquier color, pero es hombre” antes de añadir que “deberíamos crear nuevos personajes para mujeres, personajes femeninos fuertes.”

Por ahora se desconoce quién asumirá el papel de James Bond tras Craig. No obstante, con la idea de de que el espía no necesariamente tendría que ser un hombre blanco sobre la mesa, probablemente las conversaciones sobre el sucesor del actor no tardarán en tomar fuerza tras el debut de No Time to Die.