Daniel Radcliffe responde a los rumores de que interpretará a Wolverine

Desde hace un tiempo es que andan diversos rumores de que Daniel Radcliffe interpretaría a Wolverine en el MCU, sin embargo, el actor en una reciente entrevista le bajó el perfil a la situación.

En un video publicado por Vanity Fair es que el actor fue consultado al respecto, puntualmente por su cuerpo musculoso y si él comenzó los rumores de Wolverine. “No”, respondió Radcliffe, al ser consultado, agregando que “me volví musculoso porque soy obsesivo. Has visto a mis padres, son como personas locas por el fitness y eso se ha transmitido. Pero no, no hay Wolverine. Halagado, pero no”.

En 2022 ya respondía a los rumores apuntado que “Muchas veces, la gente viene a mí y me dice: ‘Oye, escuché las noticias de Wolverine, eso es genial’. No, no sé nada al respecto. Entiendo que alguien diga claramente: ‘¡Wolverine es realmente bajo en los cómics, deberías ser un tipo bajo para hacerlo!’, pero no me veo a mí mismo, no los veo pasando de Hugh Jackman a a mí. ¿Pero quién sabe? Demuéstrame que estoy equivocado, Marvel”.

Cabe recordar que el Wolverine de Hugh Jackman regresará en la próxima película de Deadpool, filme para el cual también se ha rumoreado que aparecerá Daniel Radcliffe.