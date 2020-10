David Ayer compartió una imagen de su idea original para la apariencia de Enchantress en Suicide Squad

Desde que se anunció que HBO Max estrenará a la versión de Justice League de Zack Snyder, David Ayer ha redoblado sus esfuerzos para que eventualmente pueda pasar lo mismo con su edición de Suicide Squad.

Después de todo, pese que no ha existido una campaña similar a lo que pasó con Snyder por el denominado “Ayer Cut”, durante un tiempo el director también ha argumentado que su propuesta original para la película fue alterada e incluso existen fanáticos que estarían interesados en ver otro corte de la fallida cinta de la Task Force X.

En ese contexto, durante esta semana Ayer usó sus historias de Instagram para compartir un vistazo a lo que tachó como su look original para Enchantress.

Como podrán ver a continuación, esta es una apariencia distinta a lo que terminó luciendo Cara Delevingne en la película y claramente apuesta por algo menos “oscuro” que la versión que llegó a los cines.

En respuesta a una persona que no quedó conforme con ese descartado diseño, Ayer utilizó su cuenta de Twitter para explicar que ese concepto no estaba finalizado.

“(Esta) imagen de Enchantress era parte de mi ‘look’ original y no es nada completo. Desafortunadamente (me) privaron de la oportunidad para desplegarla como yo intentaba. Mi visión fue mutilada. Hasta la fecha me duele eso. Así tenme piedad”, escribió el director.

Por ahora no hay nada que indique que otra versión de Suicide Squad podría ver la luz, por lo que probablemente Ayer seguirá compartiendo este tipo de contenido en el futuro.