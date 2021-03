Demian Bichir protagonizará la nueva adaptación de Let The Right One In

Showtime ordenó el desarrollo de un piloto para una nueva serie basada en Let The Right One In, la novela de 2004 escrita por John Ajvide Lindqvist y que también es conocida como Déjame entrar en español.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, esta nueva serie será protagonizada y producida por Demian Bichir, y mientras contará con Seith Mann (Homeland, Blindspotting) como el director de su piloto, también tendrá a Andrew Hinderaker (Away, Penny Dreadful) como guionista y showrunner.

A grandes rasgos la premisa de Let The Right One In gira en torno a un padre y su hija de 12 años que se convirtió en un vampiro.

La historia de Let The Right One In ya había sido adaptada como una película que también fue escrita por Lindqvist en 2008 y posteriormente, en 2010, se realizó un remake estadounidense llamado Let Me In bajo la dirección de Matt Reeves.

En ese sentido, el showrunner de este nuevo proyecto tanteó que la idea es apagarse a entrega original al mismo tiempo que apuestan por algo propio.

“La serie es tanto una carta de amor a la película original como una historia completamente nuestra”, dijo Hinderaker. “Y elegir a un verdadero artista como Demian personifica nuestra audaz aspiración de ser uno de los programas más terroríficos de la televisión y uno de los más conmovedores”.