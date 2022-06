Desarrollador de Sonic Origins no está contento la versión final del juego y apunta sus dardos a Sega

Ya se ha lanzado Sonic Origins, el juego que reúne algunos de los clásicos de la saga, sin embargo, este se ha llenado de críticas, a las cuales ahora se suma uno de los desarrolladores del juego, quien señaló no estar contento con la versión final del juego.

A través de Twitter, el fundador de Headcannon, desarrollador del juego, Simon ‘Stealth’ Thomley, señaló que “No mentiré y diré que no hubo problemas en lo que dimos a Sega, pero lo que está en Origins tampoco es lo que entregamos”, agregando que “la integración introdujo algunos errores salvajes que la lógica convencional haría creer que eran nuestra responsabilidad, muchos de ellos no lo son”.

“Con respecto a Origins, éramos extraños creando un proyecto separado que luego se transformó en algo completamente diferente. Sabíamos que habría una gran escasez de tiempo y nos esforzamos mucho en resolverlo sólo para que esto se hiciera y fuera lanzado”, agregó.

De acuerdo a lo que señaló el desarrollador, aunque cometieron algunos errores, algunos inducidos por descuidos o trabajos apresurados, no se les permitió corregirlos cerca del final, a la vez que Sega luego introdujo aún más errores al título. Ante esto, es que la desarrolladora solicitó hacer “correcciones importantes” previo al lanzamiento, solicitud que fue negada, por como funciona la distribución de los juegos.

“Estoy extremadamente orgulloso de mi equipo por su desempeño bajo tanta presión, pero cada uno de nosotros está muy descontento con el estado de Origins e incluso con el componente Sonic 3. Tampoco estábamos muy entusiasmados con su estado previo a la presentación, pero muchas cosas estaban fuera de nuestro control”, explicó.

Finalmente, en otro mensaje señaló que “no, no estoy peleando con Sega, y no, no he cortado a Sega. Es mucho más complicado que eso. Estoy dispuesto a hacer más trabajo en las condiciones adecuadas; si quieren volver a trabajar conmigo es un asunto completamente diferente”.