Devolver Digital realizará su direct y presentará nuevos juegos a mediados de julio

Todos los años sin duda una de las conferencias más llamativas del E3, por su particular estilo es la de Devolver Digital. Con la suspensión del evento, es que la compañía trasladará su conferencia a una presentación online que se llevará a cabo a mediados de julio.

Según dieron a conocer a través de su cuenta de Twitter, durante el ‘direct’ darán a conocer algunas actualizaciones, fechas de lanzamientos de algunos juegos que vienen y la revelación de un par de títulos, todo con gameplay.

Aunque apuntaron que sería a mediados de julio desde Devolver Digital no entregaron la fecha exacta en que se realizará la transmisión, pero es probable que con el pasar del tiempo entreguen mayores detalles.

La distribuidora se encuentra tras varios populares juegos, principalmente independientes como lo son My Friend Pedro, Enter The Gungeon, Grey, y The Messenger.