Director de la serie de The Last of Us anticipa su fecha de estreno estreno

Todo parece apuntar a que 2022 será la fecha en que se estrenará la serie de The Last of Us que está siendo realizada por HBO.

La información proviene de Kantemir Balagox, director del episodio piloto de la serie, quien tiene en su perfil de Instagram los proyectos en los que ha trabajo. Este actualizó su perfil con The Last of US y agregando el año 2022 como fecha de estreno.

Por el momento, no se ha anunciado ningún tipo de fecha de estreno para la serie de Naughty Dog, pero en caso de ser 2022 resulta probable que sea para fines del año que viene.

Según se conoció hace poco, la primera temporada de la serie estaría compuesta por 10 episodios, de los cuales, cuatro ya se encuentran escritos por completo.

Cabe recordar que la serie basada en el juego de Naughty Dog, será protagonizada por Pedro pascal y Bella Ramsey, quienes tomarán el papel de Joel y Ellie. Entre los otros actores confirmados se encuentra Diego Luna como Tommy, Merle Dandridge como Marlene y Nico Parker como Sarah.