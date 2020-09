Disney decidió que el remake digital de El Rey León tenga secuela a cargo del director de Moonlight

A pesar de que el remake de El Rey León no tuvo una buena recepción de crítica, ya que inevitablemente no estaba a la altura del original, sí fue todo un éxito de recaudación. De hecho, podría haber sido lo más visto de 2019 sin problemas. Claro, si no hubiese existido el lanzamiento histórico de Avengers: Endgame.

Por eso no sorprende que The Walt Disney Studios ahora anunciase que habrá una secuela de esta apuesta de efectos fotorealistas, que la compañía promociona como un live-action pese a que no lo es. Sin embargo, lo realmente llamativo radica en el hecho de que el director Barry Jenkins, ganador del Premio Oscar por escribir Moonlight, reemplazará a Jon Favreau y se encargará de dirigir la extensión de la historia de Simba, Nala, Timón, Pumba y compañía.

Jeff Nathanson, quien escribió el remake, se encargará para escribir también la continuación de la historia y ya terminó un borrador inicial. Según Deadline, la secuela incluirá a Mufasa, contando su historia de origen, por lo que habrá flashbacks en el medio.

Barry Jenkins entrará al negocio de los blockbusters tras dirigir también If Beale Street Could Talk, película por la que también fue nominado al Premio Oscar.

El Rey León recaudó en el cine 1.656.943 dólares.