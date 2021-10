Disney Plus está desarrollando un spin-off de WandaVision enfocado en Agatha Harkness

Hasta ahora no hay planes para una segunda temporada de WandaVision, sin embargo, mientras la historia de Wanda Maximoff continuará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Disney planearía retomar otro punto de la serie de la mano de una nueva producción.

Particularmente, de acuerdo al portal Variety, Disney Plus está desarrollando una nueva serie spin-off de WandaVision que se enfocará en nada más ni nada menos que Agatha Harkness.

El personaje interpretado por Kathryn Hahn fue uno de los puntos más llamativos de la primera serie del MCU emitida por Disney Plus y aunque aún no existen muchos detalles sobre lo que abordaría esta potencial serie, Variety sostiene que será “una comedia oscura” que además de volver a mostrar a Hahn como Agatha Harkness contará con la guionista de WandaVision, Jac Schaeffer, como escritora y productora ejecutiva.

Agatha Harkness debutó en el universo cohesionado de Marvel Studios en el contexto de WandaVision y aunque esa serie abordó parte del pasado del personaje claramente este nuevo proyecto podría establecer nuevos detalles sobre su historia o abordar qué sucederá con ella después de la batalla con Wanda en Westview.

Pero por ahora esta potencial serie no cuenta ni con un título oficial ni una fecha de estreno y todo apunta a que tendremos que esperar para conocer más detalles al respecto.