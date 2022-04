Disney Plus estaría evaluando qué hacer con los usuarios que comparten sus cuentas del streaming

Parece que la piratería ya no es el único gran enemigo de los servicios de streaming y cada día la opción de compartir cuentas con otros usuarios adquiere una mejor posición en el podio de los adversarios de las ambiciones de la compañías que controlan las plataformas de transmisión de contenido.

Así, mientras Netflix indicó que aquella práctica que permite que usuarios que viven en distintos hogares accedan a una misma cuenta estaría entre una de las razones del declive en su crecimiento, ahora se instalaron sospechas respecto a que Disney Plus podría seguir el camino del plan piloto de Netflix y eventualmente podría cobrar o tomar alguna medida contra los usuarios que comparten sus cuentas del streaming.

Si bien el streaming de Disney todavía no se pronuncia de manera oficial al respecto, desde Genbeta reportan que la compañía envió un correo a algunos usuarios con una encuesta que buscaba averiguar por qué comparten su cuenta de Disney plus con individuos que no viven en su mismo domicilio.

Como podrán ver a continuación en el correo compartido por un usuario identificado como @timelapses en Twitter, las opciones que da Disney Plus para responder a esa interrogante abarcan desde la premisa de compartir la cuenta para ayudar a otros, hasta la idea de prestar el acceso al streaming para poder discutir sobre los contenidos que están disponibles allí.

Por ahora no está claro qué hará Disney con esta información ni qué alcance tiene esta encuesta. Pero mientras eventuales medidas para frenar el uso compartido de cuentas asoman como una opción, es preciso tener en cuenta que Disney Plus sigue expandiendo su base de usuarios y, aunque recientemente registró un mejor crecimiento que la competencia, este tipo de consideraciones perfectamente podrían buscar evitar que el servicio de la Casa de Mickey Mouse llegue a un punto de “estancamiento” similar al de Netflix.