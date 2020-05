Disney todavía planearía estrenar The New Mutants en cines

Mientras Disney todavía no se pronuncia de manera oficial, el futuro de The New Mutants sigue dando pie a especulaciones y reportes.

Esta vez, siguiendo una publicación en Amazon que encendió las sospechas sobre un posible estreno digital de la película, desde The Hollywood Reporter sostienen que Disney todavía querría darle una oportunidad en el cine a los jóvenes mutantes.

Después de años de retrasos y la fusión entre Fox y Disney se suponía que The New Mutants finalmente llegaría a los cines el pasado mes de abril. Pero como bien sabrán la contingencia mundial provocada por el COVID-19 cambió esos planes y Disney tuvo que modificar todo su calendario de estrenos con miras a una posible reapertura de los cines dentro de los próximos meses.

Pero en esos planes a futuro The New Mutants sigue brillando por su ausencia y a comienzos de esta semana, luego de que Amazon listara la película para una compra digital, rápidamente se encendieron las especulaciones respecto a que la Casa de Mickey Mouse finalmente optaría por estrenar las aventuras de los mutantes en directamente en el mercado hogareño.

Sin embargo, Amazon no tardó en borrar ese publicación y mientras Disney aún no se refiere al futuro de la película dirigida por Josh Boone, The Hollywood Reporter sostiene que la idea todavía sería que esta llegue a la pantalla grande ya que “fuentes dicen que la postergada película de X-Men todavía está planeada para un estreno en cines”.

Cuándo será ese posible estreno y cuánto estará dispuesto a esperar Disney para ello son interrogantes que probablemente tardarán en resolverse y eventualmente servirán para seguir agrandando la historia del largo camino que ha tenido que recorrerThe New Mutants para ver la luz.