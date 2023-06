Dos hermanos Skarsgard en carrera para interpretar a Lex Luthor

La nueva película de Superman, que será dirigida por James Gunn, sigue en pleno proceso de definición de su casting. Por un lado, varios actores están postulando para los roles de Superman y Lois Lane, pero ahora un nuevo reporte de The Hollywood Reporter indica que también hay candidatos para el rol de Lex Luthor.

Según su reporte, tanto Alexander Skarsgård (True Blood, The Northman) como su hermano Bill (It, John Wick 4) son candidatos para interpretar al calvo millonario que simplemente no soporta la existencia del hombre de acero.

Aunque Bill puede ser visto como alguien capaz de entregar una versión más tradicional del clásico villano, también hay que remarcar que Alexander tiene argumentos de sobra tras su participación en Succession.

Por ahora no hay detalles sobre qué otro actor está en carrera, pero lo claro es que James Gunn primero está definiendo los roles protagoniscos, con actores como Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road), Rachel Brosnahan (La maravillosa Señora Maisel), Tom Brittney (The Five), Phoebe Dynevor (Bridgerton), David Corenswet (Pearl) y Emma Mackey (Sex Education) haciendo las pruebas para Clark y Lois.

Si bien actualmente no hay noticias sobre un favorito para ninguno de los roles, en el mismo reporte también se explica que “parte de la nueva historia es que Superman se une a un mundo en el que los superhéroes ya existen”.

Superman: Legacy llegará a los cines el 11 de julio de 2025.