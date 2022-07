Dungeons and Dragons anuncia la traducción de varios de sus materiales básicos al español

Desde Wizards of the Coast anunciaron que siete nuevos productos de Dungeons and Dragons (D&D), el reconocido juego de rol, serán traducidos completamente al español.

Según anunciaron desde la editora, durante la segunda mitad del 2022, es que llegarán estos, con los primeros aputando a un lanzamiento para el 19 de julio.

De acuerdo a lo que detallaron, los materiales que serán traducidos y su fecha de lanzamiento son:

El Caldero de Tasha para Todo – 19 de julio.

La Guía de Van Richten para Ravenloft – 19 de julio.

La Guía de Xanathar para Todo – 16 de agosto.

Pantalla de Dungeon Master Reencarnada – 19 de agosto.

Mordenkainen Presenta: Monstruos del Multiverso – Fecha por confirmar.

Maldición de Strahd – Fecha por confirmar.

Caja de Inicio: Dragones de la Isla de los Naufragios – Fecha por confirmar.

Cabe recordar que desde el año pasado, Wizards of the Coast comenzó con la traducción de manuales, guías y narrativa de D&D. Estos esfuerzos de localización comenzaron en noviembre del 2021, pero esta es la primera vez que la subsidiaria de Hasbro traduce internamente sus artículos.

En 2021 lanzaron el Manual del Jugador, la Guía del Dungeon Master y el Manual de Monstruos, así como el Kit Esencial en castellano.