Dwarf Fortress vendió casi medio millón de copias en diciembre

Dwarf Fortress, el juego indie que nos pone al mando de una sociedad de enanos, se convirtió en todo un éxito y según se conoció recientemente el juego vendió casi medio millón de unidades durante el mes de diciembre.

El juego de Bay 12 Games, se lanzó en Steam el pasado 6 de diciembre, y cuenta con gráficos mejorados en lugar del texto o gráficos “ASCII” que tenía la versión original lanzada hace 20 años.

La información fue dada a conocer por el programador y co-diseñador del juego, Tarn Adams, quien además mencionó que “¡En enero vamos a comenzar la emocionante nueva era de tener más de un programador en el proyecto! No tengo idea de cuánto tiempo tomará acelerar las cosas, etc., pero esto eventualmente debería ayudar con la corrección de errores, puertos y más. Esto al menos me libera más tiempo para funciones, y tal vez también descubramos cómo involucrar a varias personas en ellas”.

“Vendrán más correcciones de errores y cosas de calidad de vida, y llegará la arena. Entonces probablemente estaré trabajando en el modo aventura mientras llegan más parches, pero no espero poder comenzar en el modo aventura este mes mientras estamos resolviendo todo esto y el modo arena aún está por llegar”, agrega sobre el futuro del juego.