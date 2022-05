EA implementa los pronombres personalizables en Los Sims 4

Desde EA y Maxis lanzaron una nueva actualización para Los Sims 4, la cual otorga a los jugadores la capacidad de personalizar los pronombres de los personajes que crean.

Al respecto, desde EA apuntaron que esta nueva función, es un nuevo “paso más para hacer del juego un lugar más inclusivo”.

A través de un comunicado desde Electronic Arts señalaron que “la inclusión ha sido un valor fundamental de Los Sims durante más de 22 años, y el equipo cree que la diversidad impulsa la innovación y a la comunidad. Era importante para el equipo de desarrollo realizar la función de pronombres de forma correcta, y trabajaron en estrecha colaboración con It Gets Better Project y GLAAD para comprender mejor el uso y el impacto de los pronombres, y dónde están presentes las representaciones binarias de género en Los Sims 4″.

Por el momento, esta opción sólo se encuentra disponible en la versión en inglés del juego, y según explican con el tiempo esperan actualizar y mejorar esta función para que esté disponible en más idiomas.