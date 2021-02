Edgar Wright dirigirá la nueva película de The Running Man de Stephen King

Otra adaptación de los libros de Stephen King está en desarrollo. De acuerdo a Deadline, Edgar Wright (Baby Driver, Shaun of the Dead) dirigirá a la nueva película basada en The Running Man, la novela de ciencia ficción que King presentó en 1982 bajo el seudónimo Richard Bachman.

Por supuesto, The Running Man ya recibió una adaptación en 1987 de la mano de la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, sin embargo, Deadline sostiene que este nuevo proyecto no quiere presentarse como un remake de aquella cinta y en su lugar buscará apegarse más al material de origen.

En ese sentido, el tratamiento de la nueva película estará en manos de Wright y Michael Bacall (Scott Pilgrim vs. the World), pero solo este último estará a cargo del guión.

La nueva película de Running Man tomó un carácter prioritario Paramount Pictures, el estudio que amparará esta producción, mientras Simon Kinberg y Audrey Chon producirán a través de su compañía Genre Films junto con Nira Park de Complete Fiction, la compañía de Wright.

Esta cinta aún no tiene una fecha de estreno.