Edgar Wright ya trabaja en una nueva adaptación de The Running Man

The Running Man, la película distópica protagonizada por Arnold Schwarzenegger, podría tener una nueva versión.

Así lo dio a conocer el director Edgar Wright, quien explicó no solo que el proyecto está en desarrollo activo, sino que el resultado final será muy diferente a la película ochentera, ya que se encargarán de adaptar de forma más cercana a la novela original escrita por Stephen King bajo el seudónimo de Richard Bachman.

La novela original, publicada en 1982, se centra en Ben Richards, un tipo de 28 años que no logra encontrar trabajo en un Estados Unidos que se ha convertido en una distopia totalitaria luego de que la economía mundial colapsase. Con una hija gravemente enferma, y una esposa que se ha convertido en una prostituta para conseguir dinero, Ben llega hasta la Games Network, una cadena televisiva operada por el gobierno, para ser parte de un violento programa de concursos estilo reality llamado The Running Man.

En dicho show, el concursante es declarado enemigo del estado y tiene 12 horas de libertad antes de comenzar a ser perseguido por un equipo de Cazadores. Y Richards ganará $100 dólares por cada hora, operativo y cazador que logre asesinar. Si sobrevive por 30 días, podrá recibir un premio de mil millones de dólares.

“The Running Man es algo que está en desarrollo activo. ¿Por qué es eso interesante para mí? Es como si me gusta la película pero me gusta más el libro, y realmente no adaptaron el libro. Incluso cuando era adolescente, cuando vi la película de Schwarzenegger pensé: ‘¡Oh, esto no se parece en nada al libro!’ Y pensé: ‘Nadie ha [hecho] ese libro’. Así que cuando surgió eso, estaba pensando , y Simon Kinberg dice: ‘¿Tienes algún interés en The Running Man?’ Le dije: ‘¿Sabes qué? Muchas veces he pensado que ese libro es algo que pide a gritos ser adaptado”. ¡Eso no significa que sea fácil! [Risas] Pero es algo en lo que estamos trabajando, sí. Eso te lo diré”, reveló el director al podcast Happy Sad Confused.

Por ahora no hay fecha para el proyecto, más allá de que el desarrollo del guión ya está en proceso.