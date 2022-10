El Conjuro 4 ya está en desarrollo

Prepárense para la llegada de otra película de la saga El Conjuro porque esta semana New Line finalmente confirmó que está trabajando en El Conjuro 4.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, New Line contrató a David Leslie Johnson-McGoldrick (El Conjuro 2, El Conjuro: El Diablo me obligó a hacerlo) para escribir el guión de esta nueva película inspirada en las investigaciones paranormales de Ed y Lorraine Warren.

Por ahora se desconoce cuál será la trama de esta nueva entrega de la exitosa saga de terror, pero aunque aún no hay nada asegurado se espera que Patrick Wilson y Vera Farmiga repitan sus papeles como la pareja de investigadores paranormales.