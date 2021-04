El creador de Entourage cree que HBO estaría escondiendo la serie debido a una “ola de cultura de corrección política”

Entourage gozó de popularidad y reconocimiento durante el período que se transmitió a través de HBO, pero ahora su creador siente que el canal estaría siendo injusto con su tratamiento a la serie.

En una entrevista con Yahoo Entertainment, Doug Ellin expresó que sigue interesado en la propuesta de ese programa. No obstante, cree que HBO no compartiría sus sentimientos.

“Por un tiempo, estábamos escondidos como ‘programas de cumplimiento de deseos’”, acusó Ellin. “Fuimos nominados para los Emmy o los Globos de Oro casi todos los años, así que no ponernos en la lista de comedias imperdibles era bastante extraño”.

Si bien desde TV Line reportan que Entourage efectivamente está en el apartado de “Comedias Imperdibles” de HBO Max junto a títulos como Sex and the City y Curb Your Enthusiasm, la molestia del creador del programa no apunta exclusivamente a eso sino que también tendría que ver con lo que percibe como una nula promoción de dicha historia debido a lo que calificó como una “ola de cultura de corrección política”.

“Me molesta tremendamente”, dijo Ellin antes de añadir que “nadie dice eso de Los Soprano, donde asesinan gente. (Nadie dice) que tal vez deberíamos volver a abordar si asesinar gente en la televisión está bien”.

“No quiero sonar desagradable o que estoy viendo a Entourage como un gran arte, pero era una descripción bastante precisa de cómo la gente (actuaba) en ese momento en Hollywood”, agregó.

Así, el creador de la serie también planteó que cree que esa supuesta percepción sobre la serie por parte de HBO habría influido en la cancelación de 40, otra comedia que estaba desarrollando y finalmente no llegó más allá del piloto.