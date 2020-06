El director de The Last of Us 2 no descarta una tercera entrega

Ya no queda nada para el lanzamiento de The Last of US 2 y el director del juego Neil Druckmann, no descarta la posibilidad de que la saga tenga una tercera entrega.

Druckmann, en una reciente entrevista con GQ mencionó que ya está pensando en lo que se viene, y que “a medida que comienzas a concluir un juego tienes cada vez menos responsabilidades creativas, así que mi mente no puede evitar pensar en lo siguiente"

A pesar de no descartar una nueva entrega de la popular franquicia, comentó que lo siguiente también podría ser una nueva IP. “Así que sí, lo siguiente podría ser una Parte 3 o una nueva IP", agregó.

“Al final la mejor idea gana”, explicó en la conversación.

The Last of Us 2, llegará el próximo 19 de junio a PS4, y hace tan sólo unos días se conoció el director de Chernobyl, Johan Renck, se encargará del piloto.