El primer vistazo oficial a Impulse en The Flash es un póster fiel al estilo de The CW

Casi dos semanas después de que se filtraran las primeras fotos del set, The CW dio a conocer el primer vistazo oficial a Bart Allen como Impulse en la serie de The Flash.

Pese a que el canal aún no revela las fotos del episodio número 150 de la serie del velocista escarlata, durante este viernes compartió un póster que muestra oficialmente al actor Jordan Fisher como Impulse.

El póster claramente corresponde a una producción de The CW porque, como podrán ver en la siguiente foto, cuenta con un montón de retoques digitales que no quieren pasar desapercibidos.

Sin embargo, el afiche igual es un llamativo homenaje a un momento The Flash #50, el cómic de 2018 que trajo a Bart Allen de regreso a la continuidad de DC Comics.

La versión de Bart Allen del Arrowverso debutará en el episodio número 150 de The Flash pero, en lugar de presentarse como el nieto de Iris West y Barry Allen, aquí será el hijo de la pareja y hermano de XS/Nora Allen, quien también regresará en este episodio.

El episodio 150 de The Flash se presentará como la entrega 17 de la séptima temporada y aparentemente no será la última aparición de Fisher como Impulse ya que el sitio web de DC dice que el actor tendrá un papel recurrente a partir de ese capítulo que se llamará “Heart of the Matter, Part 1”.