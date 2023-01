Everything Everywhere All at Once logró el mismo número de nominaciones en los Premios Oscar que El Padrino 2

De cara a la próxima edición de los Premios Oscar, Everything Everywhere All at Once se instaló como la película con más nominaciones al obtener 11 distinciones en 10 categorías.

La marca la sitúa en un selecto club: las películas más nominadas de la historia. De hecho, su número de nominaciones la iguala a un clásico de todos los tiempos como El Padrino Parte 2.

Claro que hay producciones que a lo largo de la historia han obtenido aún más nominaciones, incluyendo a superproducciones como Titanic y el clásico All About Eve.

El siguiente es el ranking de las películas más nominadas de la historia.

14 nominaciones:

All About Eve (1950), Titanic (1997) & La La Land (2016)

13 nominaciones:

Lo que el viento se llevó (1939), De Aquí a la Eternidad (1953), Forrest Gump (1994), Shakespeare in Love (1998), El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001), Chicago (2002) & La Forma del Agua (2017)

12 nominaciones

Mrs Miniver (1942), The Song of Bernadette (1943), Nido de Ratas (1954), Ben-Hur (1959), My Fair Lady (1964), Danza Con Lobos (1990), La Lista de Schindler (1993), El Paciente Inglés (1996), Gladiador (2000), El Discurso del Rey (2010), El Poder del Perro (2021)

11 nominaciones

Rebecca (1940), West Side Story (1961), Oliver! (1968), El Padrino: Parte 2 (1974), The Turning Point (1977), Gandhi (1982), Terms of Endearment (1983), Amadeus (1984), El Color Púrpura (1985), Out of Africa (1985), El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003), El Aviador (2004), Hugo (2011), Life of Pi (2012), Joker (2019), Everything Everywhere All at Once (2022)

Tengan en cuenta que de todas las películas listadas, solo El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey logró ganar en todas sus categorías. Ese logró la instaló como una de las películas más ganadoras de la historia, junto a Titanic y Ben-Hur. En tanto, The Turning Point y El Color Púrpura no ganaron ninguna de las estatuillas en las que estuvieron nominadas.