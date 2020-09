Filtración apunta a que el 8 de octubre comenzará la beta de Call of Duty: Black Ops Cold War

Una reciente filtración apunta a que la beta de Call of Duty: Black Ops Cold War comenzará el próximo 8 de octubre en PlayStation 4.

Aunque desde Activision aún no dan a conocer la fecha de forma oficial, esta se filtró a través de las tiendas internas de microtransacciones de Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: WWII.

Las imágenes tomadas de la tienda muestran un mensaje donde se señala que “el acceso anticipado a la Beta Abierta comienza el 8 de octubre, primero en PS4″.

Es habitual en Call of Duty que las betas de PlayStation 4 sean las primeras, y que una semana después llegue la de otras plataformas, con lo cual a lo largo de octubre es que todos tendrían la oportunidad de probar el juego.